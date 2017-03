Mais estradas são recuperadas na zona rural

A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Interior (Seap), realizou, esta semana, mais ações de recuperação das estradas rurais. Desta vez, o trabalho contemplou os principais acessos às comunidades de Retiro, Aderno e Tibina, situados na zona norte da cidade. Foram recuperados 32 km de estradas nesses trechos.

O serviço tem sido realizado desde o dia 23 de fevereiro, com êxito, nas estradas vicinais e em ruas de comunidades rurais. A princípio, aconteceu na Lagoa Encantada, Ponta da Tulha, Vila de Mamoan, Paraíso do Atlântico, Joia do Atlântico, Castelo Novo e Ponta do Ramo, também localizadas na região norte do município. As obras foram acompanhadas pelo secretário de Agricultura, Pesca e Interior, Angelito Dias, e contou com a presença da deputada estadual Ângela Sousa.

Atenta às demandas das comunidades, a gestão do município tem priorizado esses serviços nos acessos aos distritos, de modo a garantir o direito de ir e vir dos moradores das áreas mais afastadas do centro da cidade. A grande dificuldade encontrada na execução do serviço é o longo período de inatividade do processo de recuperação e manutenção das vias, o que obriga a realização do patrolamento. Em pontos mais críticos das estradas, há aplicação de cascalho.

O tempo estimado para acabar o trabalho nessa área será de 10 a 15 dias, se não chover. Segundo o Secretário de Agricultura e Pesca, as máquinas e equipamentos se encontram em plena atividade, seja no patrolamento das estradas vicinais ou na recuperação de ruas e estradas das comunidades. Caso chova, o trabalho será suspenso.