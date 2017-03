Ilhéus participou do X Seminário Interestadual Fortalecimento do SGD

Com objetivo de capacitar conselheiros tutelares e servidores do sistema para uma atuação mais qualificada e eficiente na defesa, promoção e controle das crianças e adolescentes, a Prefeitura de Ilhéus participou entre dias 20 e 22, no Centro de Cultura, em Porto Seguro, do X Seminário Interestadual de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD).

O Seminário, voltado para conselheiros tutelares, titulares e suplentes, (ex) conselheiros dos direitos, prefeitos, secretários e demais atores do SGD, teve a participação de especialistas renomados na Bahia e no Brasil na área de Direitos da Criança e do Adolescente. Na oportunidade, diversos temas relevantes foram abordados, como Conselho Tutelar: cuidando dos cuidadores”; “Afinal do que é de quem estamos falando?”; “As atribuições do Conselho Tutelar”; “O reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes; e A interface do Conselho Tutelar com o Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas, a Minuta da Lei Orgânica do Conselho Tutelar, tema de discussão em nível nacional no âmbito do Ministério Público e os Programas e Serviços do Governo Federal: Kit Equipagem, Escola de Conselho, SIPIA e outros programas e projetos”.

Na opinião da secretária de Desenvolvimento Social (SDS), Soane Galvão, os programas do CRAS, CREAS, e Serviços de Acolhimento garantem que os direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. “É importante que a equipe da SDS realize junto com os conselheiros do município capacitações que garantam um trabalho mais eficiente e de qualidade para a comunidade, com um olhar também voltado para a saúde dos conselheiros, tanto física como psíquica”, afirmou.

Presentes ao seminário os conselheiros tutelares da zona norte, Barbara Santos Dantas, da zona sul, Ciro Nonato dos Santos Filho, pela zona sul, e da zona centro-oeste, Nelito José de Santana Júnior, além da chefe de Ação Social, Géssica Rebouças e a coordenadora do Abrigo Renascer, Adriana Montenegro.

Capacitação: A secretaria de Desenvolvimento Social pretende realizar, em parceria com o Governo da Bahia, nos próximos meses, uma capacitação com todos os conselheiros titulares, suplentes e equipe dos programas da SDS, com objetivo de aperfeiçoar e fortalecer o trabalho na sociedade. Ao todo, Ilhéus possui 15 conselheiros titulares e 15 suplentes distribuídos nos três eixos geográficos de atuação: norte, sul e centro-oeste.