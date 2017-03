Representantes da zona rural discutem melhorias para o interior

Representando o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, o secretário de Relações Institucionais, Alisson Mendonça, reuniu-se ontem,22, no Centro Administrativo do Município, com representantes de associações, sindicatos, assentamentos, além de líderes comunitários da zona rural do município. O objetivo foi discutir a necessidade de recuperação das estradas vicinais e as deficiências do sistema público de transporte para as regiões mais afastadas do centro da cidade, além da crescente evasão escolar.

Na oportunidade, Banco Central, Ribeira das Pedras, Sapucaeira, Santo Antônio e Japu, foram apontados como os distritos com estradas em péssimas condições de trafegabilidade, o que atrapalha o processo de escoamento da produção agropecuária do município, principalmente no período de chuvas.

O problema provoca a diminuição da oferta das linhas de ônibus das empresas que circulam para essas e outras localidades, com a consequente redução dos horários, ocasionando prejuízos para a população residente na zona rural de Ilhéus. Sensível à causa, a Prefeitura ficou de articular uma ação conjunta com a deputada estadual, Ângela Sousa, para solicitar às empresas concessionárias do transporte público do município a abertura de uma linha de ônibus, que circule entre o distrito do Banco Central e o centro da cidade, além da retomada do horário das 16h30m contemplando o percurso entre a Central de Abastecimento do Malhado e todos os distritos da cidade.

O encontro contou com a presença dos secretários de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Hermano Fahning, e de Educação (Seduc), Eliane Oliveira, do vereador, Thadeu Muniz, além dos presidentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Ilhéus (Condecori), Gildeon Farias, da Cooperativa da Agricultura Familiar do Sul da Bahia (Coofsulba), Erivaldo Alves de Souza, e a cacique da aldeia Abaeté Santana, Maria Ivonete, conhecida como Fia.

Sobre a questão da educação, a secretária Eliane Oliveira explicou sobre a evasão ocorrida nos últimos anos em Ilhéus, o que significa perda de receita para o município, e firmou compromisso com os moradores do distrito Banco Central de colocar ainda esta semana professor em sala de aula, caso a comunidade apresente de 12 a 18 alunos, com nome e devido registro dos estudantes, para a formação de sala multiciclada para a educação infantil de 1ª à 4ª série. A meta da Seduc “é diminuir, em 2018, a evasão escolar, e proporcionar condições decentesnas escolas e salas de aulas do ponto de vista física e humano, em toda cidade”, complementou Eliane Oliveira.

Por fim, o secretário Alisson Mendonça conceituou o encontro como extremamente positivo e afirmou que “a ideia é manter um canal direto e aberto com a população dos distritos e os produtores rurais, já que a grande área territorial de Ilhéus apresenta muitos distritos distantes da sede do município, mas que não devem impedir as ações efetivas da administração municipal para melhorar a vida dos nossos irmãos ilheenses”.