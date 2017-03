Prefeito participa de sessão em homenagem à Ceplac

O prefeito Mário Alexandre vai participar da sessão especial promovida pela Câmara de Vereadores de Ilhéus em homenagem aos 60 anos da Ceplac – Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. O evento acontece nesta quinta-feira, 23 de março, às 14 horas, e tem como objetivo também fortalecer a campanha pelo fortalecimento do órgão em apoio à cacauicultura e ao desenvolvimento regional.

A sessão foi requerida pelo vereador Pastor Mattos, com o apoio do presidente da Câmara, Lukas Paiva, e de toda a bancada legislativa de Ilhéus, além do prefeito Mário Alexandre. A Ceplac foi criada em 1957, por iniciativa dos empresários e agricultores ilheenses. O órgão, que tanto serviço tem prestado à região, passa atualmente por uma fase difícil. Por isso, a sessão especial da Câmara de Ilhéus integra a luta em defesa da revitalização desse importante órgão de pesquisa.

Conforme declaração do prefeito Mário Alexandre, “a Ceplac tem prestado uma imensa contribuição ao desenvolvimento regional, desde que foi criada, e é preciso que se reconheça esse fato. A realização da Sessão Especial será um marco para a retomada de uma luta em defesa da região e a construção de projeto desenvolvimento sustentável. Essa luta deve ser suprapartidária e contar com a participação de todos”, enfatizou o prefeito.