Prefeito busca apoio do Governo da Bahia para ações da SDS

O Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, acompanhado da deputada estadual, Ângela Sousa, e do presidente do Fundo Gestor de Assistência, Contratos e Orçamentos, Rubenilton Santos Silva, teve ontem, em Salvador, uma audiência com o governador da Bahia, Rui Costa, e em seguida, com o secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. Na oportunidade, diversas ações foram tratadas, de modo a dinamizar o desenvolvimento social da cidade.

Entre as conquistas, a discussão sobre ajustes das pendências da gestão anterior e cumprimento dos requisitos formais e legais para o desbloqueio do repasse de recursos para a secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), a solicitação de curso de capacitação técnica para os gestores e toda equipe do Conselho Tutelar do Município, e o retorno do município ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade de Incentivo à Produção e Consumo de Leite (PAA Leite), além do pedido de um veículo misto ou de carga para o transporte e distribuição desse alimento às crianças da cidade.

O presidente do Fundo Gestor, Rubenilton Santos Silva, classificou a audiência como proveitosa e fundamental para o trabalho indispensável do desenvolvimento social do município. “É preciso sempre não só buscar novos investimentos, mas também liberar recursos para a cidade, assim como capacitar a equipe para dar atendimento humanizado e de qualidade para a população assistida pelos programas e ações da nossa secretaria”, completou.