Peça infantil Pluft, o Fantasminha na pauta do Teatro

O espetáculo infantil “Pluft, o Fantasminha” será apresentado, no palco do Teatro Municipal de Ilhéus (TMI), nos dias 24, 25 e 26 deste mês. O texto da peça é um clássico da literatura nacional, da obra de Maria Clara Machado, adaptado por Cristina Barretto, que assina a direção e a produção. “Esse espetáculo é para todas as idades e é recheado de magia, com cenário impactante, figurinos sensacionais, efeitos pra lá de especiais e interpretação de tirar o fôlego do espectador”, informa.

As primeiras apresentações acontecem nesta sexta-feira, dia 24, às 9 e às 15 horas, para os alunos do Projeto-Escola. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). E nos dias 25 e 26 deste mês, a partir das 17 horas, os atores voltam ao palco do TMI, com o mesmo trabalho. O ingresso para esta montagem custa R$ 25,00, que pode ser adquirido antecipadamente nas lojas Grafite e Dyllamara.

A diretora e produtora Cristina Barretto conta que “o espetáculo acontece em sótão de casa vive divertida família de fantasmas: Pluft, fantasminha, que tem medo de gente. A mãe, que faz deliciosos pastéis de vento e tio Gerúndio, que passa todo o tempo dormindo dentro de baú. A tranquilidade do lugar termina quando o pirata Perna de Pau traz a menina Maribel, que fora raptada por ele. O vilão está em busca do tesouro do avô da garotinha, o capitão Bonança, que morreu no mar e – ao que tudo indica – deixou sua herança escondida naquele sótão. O que não se esperava é que a amizade iria se formar entre Pluft e Maribel, dando novo rumo à história. Os risos ficam por conta dos amigos da menina, João, Julião e Sebastião, que vão à sua procura para salvá-la”.