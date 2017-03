Gestantes do Bolsa Família receberão repelentes a partir do dia 27

A Secretaria de Saúde de Ilhéus inicia, no próximo dia 27, a distribuição de repelentes para a prevenção e proteção individual contra o Aedes aegypti às gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família. A entrega acontece das 7h30min às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Farmácia Pública Municipal, localizada na Rua Teodora Sampaio, s/n, centro. Mensalmente, o município receberá um total de 1.108 unidades previamente definida pelo Ministério da Saúde.

Marco Aurélio Miranda Mendes, coordenador de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, destaca que para retirar os repelentes, as gestantes têm que apresentar documentos, a exemplo de identidade (com foto), comprovante de residência e os cartões do programa Bolsa Família, da Gestante e do Sus. “É bom lembrar que cada beneficiária tem direito a duas unidades do produto por mês, de 200 ml, que possui o ativo DEET (diethyltoluamide) na concentração 15%. Ele oferece 10 horas de proteção após a aplicação contra o inseto Aedes aegypty”, lembrou.

O coordenador de Assistência Farmacêutica informou ainda que a Secretaria de Saúde de Ilhéus vai seguir o fluxo de distribuição acordado com o governo federal. Os lotes já estão em Salvador para enviar aos municípios. “Convém lembrar que as unidades chegam hoje, 22, à tarde, em Ilhéus. E nesta quinta-feira, 23, faremos a conferência e daremos entrada no Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (Horus), do Ministério da Saúde, que fornece a senha de acesso do usuário após a liberação do registro. E na segunda-feira, 27, começamos a distribuição”, disse.