Show Quinta do Bem promove solidariedade em Ilhéus

Ilhéus sediará nesta quinta-feira, 23, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, localizado na Avenida Soares Lopes, no centro da cidade, a edição da Quinta do Bem. O evento promove a solidariedade, beneficiando diversas entidades filantrópicas do município, a exemplo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Ilhéus e Abrigo São Vicente. A entrada é mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

O evento é fruto da parceria entre Prefeitura de Ilhéus e Massicas Produções, com apoio do Governo da Bahia. A abertura será com pocket show de Alexey Martinez, cantor cubano que participou da edição 2016 do The Voice Brasil, programa da Rede Globo de Televisão. A programação musical contará ainda com apresentações musicais da cantora Walkyria Santos (ex-Magníficos) e participação de Ary PB, da banda Cacau com Leite, e de Simone Lessa (ex-Lordão).

A iniciativa faz parte de um projeto chamado Cidade do Bem, que acontece nas principais cidades do estado. Os municípios que participam desse movimento de solidariedade, ao atenderem critérios pré-estabelecidos, recebem o selo de certificação para contemplar as entidades beneficentes participantes.