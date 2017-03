Nova rotatória vai melhorar tráfego na zona sul de Ilhéus

Um antigo problema que congestiona o tráfego e causa acidentes na região deve ser resolvido com a construção da nova rotatória no km zero da Rodovia Ilhéus-Olivença. Esta é a medida sugerida pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e articulada pela Superintendência de Obras (Suob), órgão subordinado à secretaria municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seinfra), para melhorar o trânsito na confluência das avenidas Litorânea Mãe Amada e Tancredo Neves, à margem da Rodovia BA-001, próximo ao Hotel Opaba.

A localidade sofre forte retenção de tráfego no horário de rush, e, principalmente aos fins de semana, quando há um significativo aumento do fluxo de veículos automotores naquela área, que apresenta também grande movimentação turística. Segundo a Superintendência de Obras, a intervenção também aumenta o nível de segurança e vai evitar, assim, acidentes automobilísticos na região.

Os serviços incluem também a implantação de faixa livre para quem trafega na região, o que compreende a saída do Nelson Costa em direção ao bairro do Pontal, ambos situados na zona sul da cidade. A obra faz parte da primeira etapa do projeto de revitalização da Orla Sul de Ilhéus.