Evolução profissional e pessoal. Algumas considerações importantes para o seu progresso pessoal.

1.Evolução na carreira escolhida.

O mundo é uma máquina fantástica a produzir novidades, a transformar coisas e lapidar pessoas. É um processo cíclico, onde destrói-se e reconstrói-se, inventa-se e reinventa-se… O que é, hoje, amanhã “já era” ou então se reciclou na esteira da modernidade. Nessa roda-viva contínua, a todo instante novos profissionais despontam em todas as áreas e setores da economia em busca do sucesso.

Esse é o mundo que vivemos. Você respira o oxigênio da contemporaneidade. E, obviamente, é um dente dessa engrenagem bem azeitada que não para de girar e produzir riquezas.

Porém, há um diferencial a analisar. Não basta você ser “mais um”. Há que ser um protagonista principal, que diz o que fazer e não que ouve o que é para ser feito. Sim, você detém a pedra filosofal da decisão, aquela que tudo pode transformar em ouro. Por isso não permita, em sua mente, haver mais interrogações que exclamações. É importante estar sempre conectado com as artes, ciências, novos produtos e serviços e tecnologia de ponta. Para isso aja, interaja, participe e seja aquele que projeta a máquina e não o que aperta os botões.

2.Potencial profissional.

A partir do momento que você considera que está na profissão certa, que é hábil e talentoso no que faz, que tem vivência e competência e que faz parte de uma grande corporação, é certo pôr em prática esse potencial realizador gerando obras com dedicação e excelência. Essa ideia de “produzir pelo que lhe pagam” não deve fazer parte do seu modo de pensar. Você deve sobrepujar, exceder em qualidade, ser reconhecido pelas suas obras. O quantum lhe pagam vem por consequência.

3.Você, “a pessoa certa na função certa e no local certo”.

Com a união da habilidade e o bom ferramental obtém-se a simbiose da perfeição da mão-de-obra. É nesse estágio que se produzem as obras-primas e best-sellers. Imagine, ao contrário, um bisturi nas mãos de um carpinteiro, ou um mecânico de carros tentando uns passos de balé clássico…

4.Ao encontro do progresso pessoal.

Descobrir o momento certo para chegar ao pote de ouro do sucesso é uma luta que você empreenderá todos os dias. Porém, é imprescindível que a história dessa luta seja escrita com a tinta das boas atitudes e dos bons procedimentos. História de conduta honesta, de respeito aos oponentes, comprometido com o logotipo da empresa e com os símbolos nobres da sociedade.

Inácio Dantas http://inaciodantas.blogspot.com