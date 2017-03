Prefeito anuncia conquistas junto ao Detran

Importantes frutos para melhorar o trânsito da cidade e formar melhores condutores em Ilhéus. Assim foi a avaliação do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, depois da reunião ocorrida agora há pouco, dia 10 de março, com o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito na Bahia (Detran), Lúcio Gomes, na sede do órgão em Salvador.

Acompanhado pelo secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Hermano Fahning, o prefeito teve a garantia da implantação da escola pública de trânsito no município, além de obras de qualificação das sinalizações vertical e horizontal de vias da cidade, bem como curso de capacitação e atualização para os agentes de trânsito da Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran).

No encontro, o diretor geral do Detran/BA determinou ao departamento técnico que sejam elaborados os projetos necessários para iniciar o procedimento licitatório, com o apoio do município.

Mario Alexandre agradeceu o pronto atendimento aos pleitos junto ao órgão estadual e comemorou bastante o fato de Ilhéus passar a contar com uma escola pública de trânsito. “Trata-se de uma antiga reivindicação dos munícipes e a Prefeitura não poderia ser insensível a esse justo apelo”, concluiu.