Palestra e aula de ginástica encerraram a semana de atividades na SDS

Sucesso. Assim definiu a secretária de Desenvolvimento Social de Ilhéus, Soane Galvão, a semana de atividades realizadas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A afirmação ocorreu no dia de hoje, 10, após encerramento da programação especial da Secretaria, que contou com ginástica, dicas de beleza e saúde, apresentações musicais e palestras sobre violência contra a mulher e importância da família na educação dos filhos.

“Queríamos que as mulheres se sentissem valorizadas e prestigiadas nessa importante data. Pela primeira vez na história, a SDS realizou uma semana inteira de programação para o público feminino. Tudo foi feito com muito carinho, pensado de forma para que elas se sentissem acolhidas e em casa, com a certeza de que a secretaria municipal de Desenvolvimento Social está de portas abertas para atendê-las”, afirmou Soane Galvão.

O encerramento das atividades foram conduzidas pelo professor de Educação Física, Jujuba, que fez o público presente se alongar, trazendo muita alegria e descontração para o evento. Teve ainda aula de zumba e importantes dicas de saúde. O professor ressaltou que, atividade física acompanhada de uma alimentação equilibrada, é sinônimo de saúde e longevidade. A dona de casa, Maria Zélia, disse que adorou a ação. “Pra mim foi ótimo, achei bem legal a aula de ginástica, deixando-me mais disposta. Sempre faço caminhada, e me sinto mais ativa quando pratico atividade física”, concluiu.

Ontem, dia 9, a palestra sobre a importância da família na educação dos filhos, ministrada pela coordenadora pedagógica do Colégio Vitória, Silvia Kruschewsky, também foi bastante elogiada pelo público presente. A dona de casa, Vera Lúcia, também foi uma das mulheres que ressaltou a utilidade do tema para a sua vida. “Orientou-me muito a tratar algumas situações com meus filhos, pois algumas vezes converso com eles, mas não consigo obter resultado. As dicas que a orientadora nos deu hoje ajudam a entender e a saber como conversar com eles”, salientou.

Programação – A semana de atividades foi aberta no dia, 6, com o “Dia da Beleza”, em que foram oferecidos serviços de escova, penteado, corte de cabelo, maquiagem, limpeza de pele e design de sobrancelha. No segundo dia, 7 de março, as mulheres presentes à Secretaria assistiram a uma palestra sobre violência contra a mulher, ministrada pela assistente social do Centro de Referência à Mulher (CRAM), Fátima Inês Albuquerque e show musical com a cantora, Jane Poeta. Dia 8, o público teve palestra ministrada pela delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Ângela Lopes, um café da manhã e sorteio de brindes e lembranças.