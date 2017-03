CIEE apresenta ao município proposta de parceria para estágios

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) apresentou, nesta sexta-feira, 10, uma proposta de parceria à Prefeitura de Ilhéus para o programa de estágio com estudantes, durante reunião mantida com o secretário municipal de Governo, Sergio Santos, que representou o prefeito Mário Alexandre. De acordo com o plano, os estagiários do CIEE poderão participar do Programa Educação à Distância, que oferece cursos on-line gratuito com qualidade.

Os estudantes que são cadastrados na empresa podem aprimorar o conhecimento realizando cursos de qualificação à distância. Os benefícios deste programa consistem em maior treinamento e preparo para o mercado de trabalho, a possibilidade de realizá-lo em qualquer horário e local, equipe de tutores especializados para oferecer melhor atendimento e aprendizado, apostila e certificado de conclusão de participação.

O CIEE tem a missão de proporcionar oportunidades de estágio ou aprendizado para os estudantes de nível médio, técnico e superior, que os auxiliem na prática de tudo o que aprenderam na teoria, aplicando no mercado de trabalho.

Segundo o secretário de Governo, existe possibilidade de efetivar a parceira com a Instituição. “A princípio, foi somente uma visita. A partir disso, será analisada a proposta ofertada e a administração irá verificar a viabilidade de concretizá-la com o aval do prefeito. Eles ofertam cursos gratuitos à distância para os estudantes, qualificando-os. Além disso, é interessante porque eles recrutam jovens que têm renda familiar baixa, para que esses jovens sejam inseridos no sistema, além de benefícios como seguro de vida”, pontuou.