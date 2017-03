Cacau Running agita a cidade no dia 26 de março, em Ilhéus

O Circuito Cacau Running de corridas de rua, composto por três etapas temáticas, será realizado no próximo dia 26 de março. A primeira das etapas, chamada de Coronéis, ocorre na praia do sul, no trecho localizado do hotel Jardim Atlântico, e tem largada prevista para as 7 horas.

A segunda etapa, em 22 de julho, a partir das 16 horas, acontecerá no centro da cidade, na Avenida Soares Lopes, e é batizada como Chocolate. Já a terceira e última corrida do circuito é a Bataclan, e movimenta a cidade no dia 18 de novembro, com saída às 19 horas, da Avenida Dois de Julho, no centro de Ilhéus. O evento, promovido pela VO3, conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, através da secretaria de Turismo e Esportes (Setur).

O Cacau Running existe desde 2015, e ganhou rápido destaque regional, sendo uma das principais competições esportivas da cidade. Divididos em duas categorias: 5 km e 10 km, 550 participantes devem correr a etapa Coronéis. Em sua primeira edição, o Circuito obteve a nota 9,1, o que conceitua a disputa como de excelência, a partir do cumprimento de todas as normas estabelecidas, segundo a Federação Baiana de Atletismo (FBA).

A corrida é o ponto alto da programação do Circuito Cacau Running 2017 que atrai competidores de Ilhéus e Itabuna, em sua maioria, contando ainda com a presença de corredores de Vitória da Conquista, Porto Seguro, Eunápolis e Salvador, dentre outras cidades da Bahia. O perfil dos atletas apresenta predomínio masculino, com 56% dos participantes, sendo que 51% estão na faixa etária entre 25 e 39 anos, enquanto 40% têm de 40 a 59 anos de idade.

Programação – Além da competição, o evento que ocorre entre os dias 24 e 26 de março, terá exposição fitness chamada de Expo Cacau Fit, com entrada gratuita para palestras educativas, apresentações culturais e atividades voltadas para crianças. Segundo os organizadores, a proposta é trazer o esporte para o centro da discussão sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, oferecendo ainda muita diversão para munícipes e turistas, além de profissionais de Educação Física e demais interessados no assunto.

Inscrições – As inscrições para a corrida podem ser feitas até o dia 19 de março, através do sitecacaurunning.com.br. Idosos têm direito a 50% de desconto.