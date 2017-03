Agentes de viagens solicitam melhorias na infraestrutura do Porto de Ilhéus

O comandante do navio MSC Preziosa, Giuseppe Galano, que atracou nesta quarta-feira, no Porto de Ilhéus, com cerca de quatro mil passageiros, promoveu recepção a autoridades da cidade e elogiou os atrativos locais. Na oportunidade, os representantes da MSC Brasil, Marco Cardoso e Amanda Ferreira, destacaram que Ilhéus é um dos destinos mais seguros para os turistas de cruzeiros e sugeriram melhorias na infraestrutura e construção de um terminal turístico no Porto de Ilhéus. O vice-prefeito José Nazal representou o prefeito Mário Alexandre na recepção.

O MSC Preziosa é considerado o maior e mais moderno transatlântico da frota da MSC Cruzeiros, com 333 metros de comprimento, 18 decks (andares) e capacidade para 4.363 hóspedes instalados em 1.751 cabines. A visita teve o objetivo de estreitar o relacionamento entre a empresa MSC Cruzeiros com o município, autoridades e entidades do setor de turismo.

Participaram do encontro também o comandante da Policia Militar, Robson Farias, o delegado da Marinha, capitão de Corveta, Luiz Carlos Mendes Juvenal, a diretora Delegacia do Turista, Adriana Paternosto Nery, representantes da Codeba, Barbara Sabóia Laudano e Patrícia Antonia Aral, da Viação Águia Branca, Edvaldo Barbosa, Viação Águia Branca, e da Encantur, empresa local de receptivo a navios, Alfredo Dantas, Vanessa Lavigne Argolo e Vilomar Ramos.

O navio impressiona pela grandiosidade e surpreende em diversos aspectos, como o luxo, conforto e variedade de atividades de lazer. As escadas possuem degraus recheados de cristais Swarovski e o teatro tem capacidade para 1.600 pessoas. Esta foi a última passagem do MSC Preziosa no Porto de Ilhéus, neste final de temporada. As próximas paradas serão do navio MSC Música, no dia 21 de março, e o Midnatsol, no dia 24.