O 8º Prêmio Comunika acontecerá no CDL, dia 18 de março a partir das 20h.

Em Ubaitaba e região já começou a contagem regressiva para a festa mais esperada do ano no meio empresarial e social, trata-se do Prêmio Comunika que já se tornou uma espécie de Oscar Empresarial promovido pelo publicitário e jornalista Aleilton Oliveira. O Prêmio Comunika já é um dos maiores da Bahia neste segmento.

O evento já está em sua 8º Edição e abrange normalmente 6 cidades participantes mas sempre é realizada na cidade de Ubaitaba, no Sul da Bahia.

O evento este ano contará com 70 premiados, entre empresas, profissionais e lideranças políticas que foram selecionados através de uma pesquisa de opinião pública realizada 90% de forma presencial e 10% através das redes sociais.

“Para mim, a ideia de promover um evento deste é estimular a competitividade e os bons profissionais que tanto se empenham em promover o melhor serviço para seus clientes e é justo que eles sejam premiados por isso, funciona como uma espécie de estímulo” comenta Aleilton Oliveira que tem mestrado em Marketing Estratégico e adora trabalhar com empresas.

O evento que já trouxe até atrações internacionais para cantar, já promoveu desfiles e fez diversas surpresas neste ano, Aleilton Oliveira, o produtor revela que também haverá muitas surpresas.

Conheça os homenageados desta edição:

PREMIADOS CATEGORIAS CASA NOVA SUPERMERCADO SANTANA PNEUS PNEUS PINA CONTABILIDADE CONTABILIDADE ELETRÔNICA REIS ELETRÔNICA DL CALÇADOS LOJA DE CALÇADOS JAPONÊS DOCES E BEBIDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAGAZINE CAJADO LIVRARIA/MATERIAL ESCOLAR BRASILGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS RAMOS SIMBORA PRODUÇOES PRODUTOR DE EVENTOS SUKA LIDERANÇA POLITICA/UBAITABA SUKA VEREADORA TENENTE EZEQUIEL POLICIAL LOJAO DAS FABRICAS LOJA DE ROUPA POPULAR PANIFICADORA SANTA TEREZA PADARIA/AURELINO LEAL CLIMEG CLINICA MEDICA CLIMEG CLINICA GINECOLOGISTA DR. CLAUDIO MELHOR MÉDICO Ô BISTRÔ REVELAÇÃO VAN MARTELINHO DE OURO CHAPARIA OFICINA DOIS IRMÃOS OFICINA DE MOTOS COSME CABELEIREIRO PANIFICADORA MODELO PADARIA/UBAITABA METALURGICA MAGALHÃES METALURGICA REAL MÓVEIS LOJA DE MÓVEIS BIGU AUTO PEÇAS AUTO PEÇAS EL DORADO MAQUINAS AGRICOLAS GAROTO PROPAGANDA CARRO DE SOM ANNET VESTE E DECORAÇÕES LOJA DE DECORAÇÃO EDCAU COMPRAS DE CACAU COMPRAS DE CACAU PERNAMBUCANA BOLOS CONFEITARIA/BOLOS NETO SOUND SOM AUTOMOTIVO FRIGOBIS FRIGORIFICO UBAITABA FM PROGRAMA DE RÁDIO VOZ CULTURAL VOZ DA CIDADE GAROTO PROPAGANDA CARRO DE SOM VIDRAÇARIA VIDRO FORTE VIDRACARIA REALIDADE ATUAL PROGRAMA RADIOJORNALISTICO MARLY SANTANA SECRETÁRIA MUNICIPAL OTICA D`PAULA ÓTICA PRIMAVERA TECIDOS LOJA DE TECIDOS JÉSSICA COSTA LOCUTORA UBAITABA JOIAS VENDENDOR DE JOIAS PIZZARIA BELLA MASSA PIZZARIA LAJES LACON FÁBRICA DE LAJES FARRE PINTURA AUTOMOTIVA SIVIUS E CIA PRODUTOS DE INFORMÁTICA ZE PIVETE MOVEIS PREMOLDADOS PRONTANALISE LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS NATURI FRUTI POLPA DE FRUTAS NEM DO ABARÁ ACARAJÉ E ABARA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA ESCOLA PARTICULAR UBAINET PROVEDOR SANTO GROOVE BANDA EVANGELICA GEISA GARI JOSE RAIMUNDO ADVOGADO ZAINHA CONFEITEIRA AMERC CLINICA MEDICA BELEZA COSMETICOS LOJA DE COSMÉTICOS CDL ENTIDADE ATUANTE LANGO SIMPATIA VENDEDOR LIU ANDRADE E

IONÁ QUEIRÓZ LIDERANÇA POLITICA/

AURELINO LEAL/

BAIXO SUL





ESPAÇO FEST EVENTO INFANTIL BABY INSTITUTO DE BELEZA SALÃO DE BELEZA HOMENAGEADOS DA NOITE: