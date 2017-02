Salva vidas utilizam motocicletas para atender com rapidez ocorrências

Rapidez no atendimento salva adolescente afogada em uma praia do litoral norte de Ilhéus,no último domingo, 19. Com o auxilio das motocicletas, adquiridas pelo atual governo, o serviço realizado pela dupla de salva vidas André Silva e Clériston Abner, ocorrido nas proximidades do condomínio Joia do Atlântico, garantiu agilidade e eficiência na prestação do socorro.

A decisão de adquirir dois veículos tipo motocicletas para auxiliarem as atividades no serviço de salva vidas, vinculado à Secretaria de Administração (Sead), foi tomada pelo prefeito Mário Alexandre, no dia 9 de janeiro, atendendo a uma demanda da categoria. Na oportunidade, nos primeiros dias da atual gestão, o prefeito esteve reunido com a coordenação do corpo de salva vidas e representantes da classe a fim de discutir aspectos relacionados aos servidores e à prestação dos serviços.

As duas motocicletas adquiridas pelo corpo de salva vidas estão sendo bastante utilizadas no monitoramento das praias do litoral Norte e do litoral Sul de Ilhéus, município que detém a maior faixa litorânea da Bahia, com a finalidade de propiciar melhoria das condições de trabalho da classe e rapidez no atendimento às ocorrências, além de servir à fiscalização do próprio serviço.

Segundo o coordenador do Corpo de Salva Vidas, Alexandre Mendonça, as motocicletas são fundamentais no atendimento às vitimas, como foi o caso registrado no último final de semana, onde a dupla de salva vidas, Clériston e André, utilizando uma das motos, conseguiu fazer o resgate e dar continuidade ao procedimento de salvamento. “A aquisição das motos ajuda muito para as localidades onde não há atendimento de plantão, que são as praias mais distantes, que não apresentam infraestrutura do tipo barracas de praia, e onde a incidência é recorrente, principalmente na temporada de verão”, acrescentou.