Prefeitura realiza serviços emergenciais na Escola de Vila Olímpio

A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) da Prefeitura de Ilhéus realiza serviços emergenciais na Escola Municipal de Vila Olímpio, localizada no distrito de Aritaguá. Na manhã desta quinta-feira, 23, uma força-tarefa iniciou mutirão para reformar e consertar defeitos encontrados, por técnicos da secretaria, na estrutura física da unidade escolar, onde as aulas estão suspensas.

De acordo com laudos apresentados pela secretaria municipal de Educação, as paredes do imóvel estão rachando e o forro desabando. Segundo o superintendente de Obras da Seintra, Rafael Castro Lima, “esta unidade escolar foi reformada há menos de um ano e meio e está sem aulas por mais de oito meses. Estes serviços emergenciais visam beneficiar toda sua equipe técnica-pedagógica, professores e alunos, para que possam ter novamente um ambiente de aula digno”, ressaltou.

Castro Lima informou que a Secretaria de Infraestrutura,“mesmo que ainda com estrutura física e de pessoal inadequadas (enquanto não lançarmos as licitações que nos capacitem a melhorar os atendimentos) está buscando atender com muita determinação as solicitações emergenciais da secretaria municipal de Educação”, afirmou.