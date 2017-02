Prefeito agiliza providências junto ao Governo Federal

Uma agenda positiva. Assim foi considerada a ida do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, à Brasília, nestas quarta e quinta-feira, dias 22 e 23. A viagem faz parte do planejamento da atual gestão, cujo calendário prevê encontros e reuniões com órgãos e ministérios do Governo Federal a fim de agilizar providências quanto à busca e liberação de recursos para importantes obras no município.

Acompanhado pelo Procurador Geral do Município, Fabiano Resende, o primeiro compromisso foi no Ministério da Integração Nacional, onde o prefeito protocolou requerimento de prorrogação de prazo do Termo de Compromisso, de modo ao município ganhar tempo para a prestação de contas de gestões passadas e solucionar problemas que não permitem a continuidade de obras de contenção de encostas.

Mário Alexandre também esteve no Ministério das Cidades, já que o município foi notificado pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito (FUNSET) para prestar contas dos exercícios anteriores de 2008 a 2016. Na quinta-feira, o prefeito retornou ao Ministério da Educação na busca pela retomada de obras paralisadas na área da educação, como creches, colégios e quadras poliesportivas.

O prefeito ilheense luta pela liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação,para obras em escolas, além de assuntos relativos à dinamização da gestão da educação no município. Mário quer ampliar os projetos relacionados aos programas nacionais de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), de Alimentação Escolar (Pnae) e de Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Ferrovia – O último compromisso do prefeito, durante a jornada na capital federal, foi a ida à Valec, empresa estatal responsável pela construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que interligará o oeste baiano e o litoral norte de Ilhéus, onde o Complexo Intermodal Porto Sul será instalado.

Na sede da empresa, as tratativas visaram a compensação ambiental que o município tem direito, com a destinação priorizada dos recursos para as Unidades de Conservação (UC) próximas à região impactada pelo empreendimento, na Costa do Cacau, região do sul da Bahia e sua área de influência e entorno. Ao final, Mário Alexandre classificou a viagem como “produtiva, cercada de esperança e expectativa, de modo a ampliar os horizontes de atração de investimentos, bem como destravar importantes recursos para o município progredir, e assim melhorar a vida do ilheense”.