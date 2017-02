Ilhéus requalifica sinalização horizontal de trânsito no centro

A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizou, nos dias 22 e 23, serviços de sinalização horizontal em ruas do centro da cidade. O trabalho, coordenado pela Superintendência de Obra, foi empreendido durante a noite, de modo a não interferir no trânsito da região, o que afetaria o cotidiano de moradores da área na volta pra casa.

A ação faz parte de um plano de ação para manutenção e reparos em diversas ruas e avenidas da cidade e é uma recomendação do prefeito Mário Alexandre para facilitar a vida de motoristas e pedestres em época de intensas chuvas. A primeira etapa foi a execução da sinalização horizontal que contemplou, com marcação e pintura das faixas de trânsito, o trecho que vai da Rua Bento Berilo até a Praça Cairu.

Outra artéria requalificada foi a Avenida Itabuna, à altura do Posto Shell. Nesta via, também foi feita a pintura dos divisores de pista, que já estavam com suas funções de orientação para motoristas e pedestrescomprometidas, principalmente à noite e em períodos de chuva. O cronograma de trabalho prevê, para os próximos dias, a sinalização horizontal nos bairros Malhado, situado na zona norte da cidade, e no Pontal, zona sul de Ilhéus.