Prefeito define projetos para fortalecer parceria com a UESC

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, esteve reunido com o pró-reitor de Extensão da Universidade Estadual Santa Cruz (Uesc), professor Alessandro Fernandes de Santana, para discutir projetos e o fortalecimento da parceria entre o Município e a instituição, em benefício das comunidades mais próximas da sede da Universidade. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira, 21, no auditório do Centro Administrativo, no bairro da Conquista, com as presenças da secretária municipal de Educação, Eliane Oliveira, além de assessores da Prefeitura e da Universidade.

Os projetos em discussão visam beneficiar moradores dos bairros Salobrinho, onde está situada a UESC, e do entorno, Banco da Vitória e a comunidade de Vila Cachoeira, localizados à margem da rodovia Jorge Amado – BR-415. Para o prefeito Mário Alexandre, “esta parceria é extremamente importante, talvez nunca feita em tal amplitude com entidades de ensino superior, a exemplo da Uesc. Abraço com alegria este entrosamento, que promove capacitação, benfeitorias e projetos voltados para a área de educação e outros setores, principalmente nas comunidades de Salobrinho, Banco da Vitória e Vila Cachoeira. No que depender do município, na medida do possível, seremos parceiros para melhorar a autoestima das famílias daquela região”, ressaltou.

Na oportunidade, o professor Alessandro Fernandes de Santana apresentou ao prefeito Mário Alexandre projetos elaborados pela Pró-reitoria de Extensão para o bairro Salobrinho que contempla 13 áreas de ação. “Estamos dispostos afirmar e ampliar a parceria entre a Prefeitura de Ilhéus e a UESC, pois consideramos de fundamental importância tanto para a comunidade do município como para nossa instituição de ensino superior. Este é o primeiro passo que pode gerar frutos para Ilhéus e a comunidade”, avaliou.