Ilhéus reúne produtores para alinhar projetos programa Bahia Produtiva

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e o vice e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, José Nazal, estiveram reunidos, na terça-feira, 21, na secretaria de Agricultura e Pesca, com representantes da agricultura familiar no município. O objetivo foi discutir o plano de ação do programa Bahia Produtiva para o ano de 2017 e viabilizar projetos para dinamizar a produção agrícola de Ilhéus.

O encontro foi acompanhado pela deputada estadual Ângela Sousa, pelo secretário municipal de Agricultura e Pesca, Angelito Dias Filho, pelo coordenador territorial da região Litoral Sul, Abiel da Silva Santos, e o técnico da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car), Anderson Afonso, além do representante da Superintendência de Assistência Técnica Extensão Rural (Bahiater), Welton Clarindo, e o presidente do Sindicato Rural de Ilhéus, Milton Andrade.

A proposta principal é viabilizar subprojetos socioambientais voltados ao setor rural sustentável, através do “Bahia Produtiva”. O programa , executado pela Car, órgão vinculado à secretaria estadual de Desenvolvimento Rural, visa melhorar as condições de vida da população rural no estado da Bahia, com foco em segurança alimentar e nutricional, na diversificação das fontes de renda e qualificação da gestão dos recursos naturais em áreas de produção familiar ou economia solidária.

Esses projetos obtêm apoio técnico e financeiro, não reembolsável, para investimentos em subprojetos socioambientais, os quais serão selecionados a partir da manifestação de interesse de organizações sociais e produtivas da agricultura familiar e de empreendimentos de economia solidária da Bahia.

Para isso, o representante da Bahiater se colocou à disposição,no sentido de desenvolver essas propostas junto à Car, e apresentou o edital nº 009/2016 relativo à cadeia produtiva da fruticultura/ cacau. Na oportunidade, os presidentes de associações e agricultores familiares de Ilhéus trataram ainda sobre emissões e renovações do Documento Auxiliar de Prestação de Serviço (Daps), Cadastro Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ediscutiram também outras políticas públicas voltadas ao homem e à mulher do campo.

Para o secretário de Agricultura e Pesca, Angelito Dias Filho, o encontro serviu para “mostrar a grande importância da participação efetiva dos parceiros, através de um projeto gerador de riqueza e natural promotor do desenvolvimento da agricultura familiar de Ilhéus”.