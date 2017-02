Bloco do Zé Pereira Anima foliões nesta sexta de carnaval, no Pontal

Com mais de trinta anos de tradição, o bloco do Zé Pereira irá sair nesta sexta-feira de carnaval (24), com concentração a partir da meia noite, na Rua Dom Pedro II, próximo ao bar do Jorginho no Pontal. Ao todo serão duzentos associados que desfilarão, porém uma multidão de foliões é arrastada ao som das marchinhas de antigos carnavais comandada por uma banda de sopro que anima a folia.

Angélica Silva, Diretora do Zé Pereira informa que para desfilar no tradicional bloco de Rua do Pontal, precisa adquirir a camisa, no qual dá direito ao folião dez latinhas de cerveja. O bloco percorre as principais ruas do bairro, começando pela Rua Dom Pedro II, em seguida vai para Rua Davi Maia, depois Passarela do Álcool, até chegar na Rua Casemiro Costa, logo depois vai para Avenida Lomanto Júnior, e entra na Treze de Maio, passando pela Rua Castro Alves, e finalizando na Praça São João Batista as 4h30 da manhã geralmente.

Tradição – Uma forma de resgatar as velhas marchas carnavalescas, o bloco tradicional do Pontal Zé Pereira, iniciou como uma brincadeira de moradores, tornando hoje um clássico no Carnaval Oficial de Ilhéus. Sempre animado, levando alegria para os moradores do Pontal, o bloco vem sempre acompanhado de uma banda de sopro.