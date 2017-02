Serviços de manutenção preparam Olivença para o feriadão do Carnaval

Situada a quinze quilômetros ao sul da sede urbana de Ilhéus, a Estância Hidromineral de Olivença é um dos principais atrativos turísticos do município, que costuma receber milhares de visitante durante a temporada do carnaval oficial. Nesse sentido, as secretarias de Infraestrutura, Transportes e Trânsito (Seintra) e de Serviços Urbanos (Secsurb) estão desenvolvendo atividades de manutenção no sentido de preparar a localidade para recepcionar os turistas.

Desde o início da semana são realizados serviços de limpeza, capinagem, raspagem e melhorias de trechos em vias públicas de Olivença. Segundo o secretário de Infraestrutura, Hermano Fahning, “no momento, estamos priorizando ações na sede da Estância, que nessa época tem a população duplicada.”

O secretário de Serviços Urbanos, Jorge Cunha, informou que os serviços de manutenção vão aprimorar também a área de iluminação pública. Alguns retoques também são feitos no Balneário de Tororomba, que também tem aumento de usuários nesse período.