Prefeitura recupera veículos de uso do Conselho Tutelar do Município

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus esclarece que está recuperando os veículos utilizados pelo Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Município, desde a gestão anterior, encontrados em situação precária. Os dois carros estavam com pneus desgastados, problemas mecânicos e o radiador furado. Nesse contexto, a nova gestão tem se esforçado para garantir a manutenção desses automóveis, para que continuem rodando e atendendo às demandas sociais dos programas assistidos.

A secretária de Desenvolvimento Social, Soane Galvão, com o apoio do prefeito Mário Alexandre, tem reunido esforços para não deixar os serviços parados. Além desses carros, existe um automóvel Blazer, ano 2000, doado pela Policia Federal, que se encontra sucateado, e uma Kombi, ano 2009-2010, que era utilizada no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Leite Fome Zero. Esses veículos já estão à disposição do setor de Patrimônio, como sucata, para leilão. E mais dois carros existentes na Secretaria estão em péssima condição de uso.

De acordo com o presidente do Fundo Gestor da secretaria de Desenvolvimento Social, Rubenilton Silva, no momento, a nova gestão não dispõe de licitação para reparos e compras de pneus. Para atender à demanda foi necessário um esforço interno da Secretaria de Administração, para aquisição dos pneus, e também a colaboração do vereador Pastor Matos, que viabilizou o reparo do radiador de um dos carros. “Os veículos reparados ficaram disponíveis para realizar as demandas solicitadas durante o Carnaval “Ilhéus Folia” que aconteceu entre os dias 17 e 19”, afirmou.