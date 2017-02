PA da Zona Sul se consolida no atendimento à saúde em Ilhéus

Já são mais de dez mil atendimentos desde o início do seu funcionamento, em maio do ano passado, no Pronto Atendimento (PA) da Zona Sul, unidade de atendimento médico de urgência e ambulatorial, localizado na Avenida Tancredo Neves, à margem da Rodovia Ilhéus-Olivença. No final de janeiro, com a inauguração da base descentralizada do Serviço Móvel de Emergência (SAMU), no local, o PA da Zona Sul vem se consolidando no atendimento à saúde em Ilhéus.

O trabalho integrado tornou o atendimento aos pacientes mais ágil e ainda permite um alívio no congestionamento registrado nos pronto-atendimentos dos hospitais da cidade. Por outro lado, caso hajanecessidade de consultas e exames mais complexos, que não puderem ser resolvidos no Pronto Atendimento, esses serão encaminhados aos hospitais, através de ambulância do SAMU.

Quem tem sido atendido na unidade tem elogiado bastante o serviço, já que a pessoa não precisa enfrentar o trânsito na Ponte Lomanto Júnior ao ser deslocar para a região central da cidade, a fim de ter atendimento de qualidade na saúde. É o que afirma Nelson Santos, morador do bairro São Francisco, que acompanhou a esposa em uma crise hipertensiva. “Ela foi logo atendida e voltamos tranquilos pra casa”, salientou.

A unidade atende urgências clínicas infantil e adulta como febre, tosse, suspeitas de infarto, Acidente Vascular Cerebral (AVC), diabetes descompensado e crises hipertensiva, convulsiva e de asma. O PA da Zona Sul realiza eletrocardiograma e exames laboratoriais para diagnóstico de pacientes em observação, e possui unidade semi intensiva, chamada de “sala vermelha”, com todos os equipamentos necessários ao paciente, como desfibrilador, respirador, monitor multiparâmetros, oxímetro e aspirador.

Recentemente, o ex-prefeito, Demerval Barboza Moreira Neto, e o vereador de Nova Friburgo, Márcio Damazio, foram diagnosticadoscom dores abdominais por intoxicação alimentar e tratados noPA. Na oportunidade, agradeceram o atendimento da equipe médica e afirmaram ter vivenciado e sentido na pele o quanto um serviço público pode ser eficiente e de qualidade.

Maiores informações – O serviço no PA funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7 às 19 horas. Com a atuação, o Pronto Atendimento da Zona Sul tem se consolidado como importante unidade de saúde do município e firma o compromisso da atual administração com o atendimento médico mais humanizado.