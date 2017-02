Ilhéus Folia teve camarote exclusivo para pessoas com deficiência

Pela primeira vez, durante uma festa de carnaval, a secretaria de Desenvolvimento Social, através da Prefeitura Municipal, inseriu no circuito “Ilhéus Folia” um camarote de acessibilidade para pessoas com deficiência e acompanhantes. De acordo com a secretária Soane Galvão, o “objetivo foi garantir os direitos da classe ao lazer e à cultura, facilitando o acesso para eles curtirem as atrações que contagiaram a cidade no último fim de semana”.

O espaço, localizado próximo ao Camarote Oficial, ofereceu boa visibilidade e garantiu aos foliões segurança e infraestrutura adequada, com rampas de acesso para facilitar a mobilidade, banheiros químicos e proximidade com a praça de alimentação.

“Se o tempo é de alegria, o carnaval precisa ser pra todos”, afirmou o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, sobre o camarote exclusivo para pessoas com deficiência. “A iniciativa visa não só incluir, como também atrair moradores e turistas e para o nosso carnaval”, completou. O espaço chamado de “Camarote PNE”, instalado no meio do circuito, na Avenida Soares Lopes, tinha capacidade máxima para 40 pessoas com deficiência que quisessem assistir ao carnaval antecipado da cidade.

Na oportunidade, o secretário municipal de Turismo, Roberto Lobão, disse que a questão da acessibilidade tem sido motivo de preocupação de todo o ciclo produtivo da indústria do turismo em Ilhéus e o espaço PNE é apenas a primeira mostra do quanto se pretende investir em equipamentos urbanos de inclusão nos próximos anos. “A iniciativa foi destaque em vários órgãos e veículos de imprensa da Bahia”, completou Lobão.

Realidade – No Brasil, cerca de 24% da população possui algum tipo de deficiência, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse percentual cresceu 10% nos últimos 15 anos e hoje atinge a marca de quase 46 milhões de pessoas em todo o país.