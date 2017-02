Ilhéus prorroga prazo de pagamento do IPTU com desconto até 7 de março

Dia 7 de março é o novo prazo estabelecido pela Prefeitura de Ilhéus para os proprietários de imóveis pagarem, em cota única, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 com desconto de 15%. O prazo final de pagamento do tributo com desconto foi 17 de fevereiro,mas a data foi prorrogada por decisão do prefeito Mário Alexandre.

A prorrogação do prazo visa atender inúmeras solicitações da população, visto que nessa época do ano o contribuinte costuma ficar sobrecarregado com diversos pagamentos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), matrículas e material escolar, além de gastos com o carnaval. A medida pretende também minorar a questão do atraso no envio dos carnês do IPTU.

É possível ainda quitar o tributo através de pagamento parcelado, mas, nesse caso, não há qualquer desconto. De acordo com o Decreto 006/2017, que estabelece o Calendário Fiscal de Tributos do Município de Ilhéus, o contribuinte poderá pagar o tributo em parcelas, mas sem direito ao desconto. O número máximo de parcelas é de 10, desde que não ultrapasse o exercício em curso. O valor mínimo de cada parceria será de R$ 50,28 para pessoas físicas e de R$ 117,67 para pessoas jurídicas.

O contribuinte pode gerar o seu próprio boleto de pagamento no site oficial do Município de Ilhéus, www.ilheus.ba.gov.br. Para isso, é só teclar o número da inscrição do imóvel e imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O cidadão pode tirar dúvidas através do telefone 3234-3522 ou procurar o Setor de Tributos, situado no andar térreo do Palácio Paranaguá, na Praça J.J. Seabra, no centro da cidade.

O secretário municipal da Fazenda, Elifaz Anunciação, informa que o desconto para pagamento em cota única não ultrapassa 15%, logo o contribuinte deve ficar atento para não cair em algum golpe. Os proprietários de terrenos devem resgatar seus boletos para pagamento no Setor de Tributos da Prefeitura.

Campanha nas ruas – “Eu quero contribuir pra Ilhéus melhorar” é o conceito publicitário da campanha de arrecadação do IPTU. Inspirada em ilheenses que exercem a cidadania e fazem a diferença, a ideia é conscientizar o público que o pagamento do tributo gera receita para o município investir nas áreas de saúde, educação e limpeza urbana.