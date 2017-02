Avatim no Bloco Crocodilo

Neste Carnaval, os foliões do Bloco Crocodilo serão presenteados com sachê da fragrância Xêro – Sinta Salvador, identidade olfativa criada pela Avatim exclusivamente para a capital baiana. Além do cheirinho oficial da cidade, o kit do abadá será acompanhado de cupom de desconto para ser usado nas lojas Avatim de todo o Brasil. “Misturar o cheiro de Salvador, o cheiro do carnaval e o cheiro do abadá do Crocodilo com o Xêro de Salvador, feito pela Avatim, está sendo uma delícia. Malu gosta tanto dessa fragrância que perfumou a casa toda!”, revela a Rainha do Axé, Daniela Mercury, que puxa o bloco Crocodilo no domingo e segunda-feira.

Com fábrica em Ilhéus, no Sul da Bahia, há quase 15 anos a Avatim busca inspiração nos aromas da biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 450 produtos de seu portfólio. A marca combina suas essências com um grande leque de produtos para cuidados pessoais e com a casa voltados para o bem-estar, como hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, difusores, perfumes para interiores, entre outros. Hoje, a Avatim – cujo nome significa cheiros da terra, em tupi-guarani – tem mais de 90 lojas em 22 estados brasileiros e cerca de 1.000 revendedores porta a porta e distribuidores em todo o país.