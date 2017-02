Atitudes em alto nível: você subindo os degraus do pódio!

Você está sendo uma pessoa autêntica quando:

-Não quer seriedade quando está brincando – nem brincadeira quando está sério.

-Não fala de algo que ouviu falar; nem de ter visto o que os outros viram; nem de ter estado onde não esteve.

-Vai atrás de tudo que acredita, mesmo sendo por todos desacreditado.

-Oferece seu pão, esquecendo que também tem fome.

-Une pessoas numa corrente de alegria, quebrando um a um os elos da tristeza.

-Passa uma borracha nas linhas do ódio e as reescreve com a tinta do amor.

-Diz exatamente o que quer dizer, não o que os outros querem ouvir.

-Não faz promessa do que não pode cumprir; mas o que promete, cumpre.

-Mais que nas palavras, tem bondade nas ações.

– # –

Tenha uma vida ímpar, não proceda atitudes deselegantes. Pense três vezes antes de:

-Falar mal de quem não está presente para se defender.

-Afirmar algo inverossímil ou que não pode provar.

-Ofender pessoas para demonstrar força e poder.

-Encenar uma mentira para camuflar uma verdade.

-Revelar uma confidência que jurou segredo.

-Culpar os outros por um erro que você cometeu.

-Julgar sem provas; condenar sem julgamento; punir sem condenar.

-Fazer do ódio uma arma para ferir quem ama.

-Censurar alguém por suspeição, sem antes reunir provas reais.

-Copiar uma ideia dos outros e dizer que é sua.

– # –

Você está subindo os degraus para atingir o mais alto nível, quando:

-Para não ferir a honradez veste a couraça da honestidade.

-Transmite indubitável certeza quando o momento é de dúvida.

-Prefere o prejuízo e viver em paz, ao lucro e viver em desarmonia.

-Enxuga as lágrimas da tristeza com o manto do sorriso.

-Perde pequeno tempo com o entendimento para não ganhar séculos de intolerância.

-Fala com a voz tênue da compreensão para não ouvir gritos de desavença.

-Vive com a cabeça viajando em sonhos, mas com as mãos constrói realidades.

-Traz o repouso da tranqüilidade quando há o despertar da violência.

-Tem sensibilidade nas palavras para não magoar sentimentos.

Inácio Dantas

(do livro ® “Pequenas Lições de Sabedoria”)