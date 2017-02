Prefeito de Ilhéus recebe nova ambulância para o município

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, esteve, nesta quinta-feira, 16, na sede da secretaria de Saúde do Estado, em Salvador, para assinar o termo de doação de uma ambulância que integrará a frota do município. O equipamento é fruto da emenda impositiva da deputada estadual Ângela Sousa, com o objetivo de modernizar e garantir mais qualidade ao serviço de assistência médica aos ilheenses.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu o empenho da deputada Ângela Sousa, “que está sempre com o olhar voltado às necessidades de Ilhéus, nesta ocasião, garantindo este equipamento de saúde que é mais uma alternativa gratificante que nossa administração terá para proporcionar mais qualidade de vida ao nosso povo“, declarou. Com a ambulância, Mário Alexandre quer agilizar ainda mais o atendimento aos pacientes no município.