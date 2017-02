Empresários debateram criação da Região Metropolitana do Sul da Bahia

Tema bastante recorrente no Sul da Bahia, a criação da Região Metropolitana foi amplamente debatida entre empresários de Itabuna e Ilhéus, além de representantes de entidades, nesta quarta-feira, 15, em Ilhéus. No encontro, promovido pelo Fórum Empresarial da Bahia foi criada uma comissão solicitar do Governo do Estado da Bahia o estudo sobre a R.M. para ser avaliado por um técnico especialista na área.

A ideia, segundo o coordenador do Fórum, José Raimundo é elaborar uma proposta ao Governo do Estado, a partir do estudo técnico, e envolver o setor público e suas demandas locais. O presidente da Associação Comercial de Itabuna, Ronaldo Abude falou que “é preciso união de todos e buscar estudos concretos para consegui realizar a Região Metropolitana em nossa região”.

O debate ganhou força e os representantes de várias instituições apoiaram a iniciativa, a exemplo do Sebrae, CDL e Sindicom de Ilhéus, ACI de Ilhéus e Itabuna, Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL), Desenbahia, Fundação Regina Cunha e da Prefeitura de Ilhéus.

Compromisso

O encontro foi também uma oportunidade de reunir a classe empresarial e enfatizar a importância de debater sobre outras demandas locais. “Nós queremos que o empresário tenha o compromisso fora do ambiente de trabalho. Ele precisar ter um papel ativo na sociedade”, revelou Raimundo.

O presidente da ACI de Ilhéus, Antônio Marcos revelou que a reunião foi o momento para uma melhor interação entre os empresários de Ilhéus e Itabuna, em busca do desenvolvimento regional. “A partir daí, buscaremos uma agenda de reivindicações, entre elas a revitalização do aeroporto de Ilhéus”, declarou.