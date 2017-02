Ilhéus Folia promove mudanças provisórias no trânsito no centro da cidade

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Sutran) de Ilhéus traçou um esquema especial de trabalho para funcionar durante o carnaval antecipado ‘Ilhéus Folia’, que acontece de 17 a 19 deste mês, na Avenida Soares Lopes. Nesse período, os agentes de trânsito estarão nas ruas a partir das 7 às 19 horas e das 17 às 3 horas da madrugada, em grupos distintos.

De acordo com Rogério Buralho, titular da Sutran, como ocorre em festas populares, a coordenação da folia fará pequenas mudanças em alguns pontos de táxis que funcionam no centro da cidade. “Vamos sinalizar a Rua Bento Berilo, imediações do prédio da Biblioteca Pública Municipal Adonias Filho (antigo Grupo Escolar General Osório), que acomodará um ponto de táxis provisório”, ressaltou.

Avenida Soares Lopes – O superintendente de Transporte e Trânsito reforçou que para facilitar o acesso do folião à Avenida Soares Lopes, durante a festa, serão montadas três zonas de entrada: nas laterais da Catedral de São Sebastião, na Biblioteca Pública Municipal e pelo calçadão da Rua Jorge Amado.

O chefe de Operações da Sutran, Clóvis Evangelista Júnior, ressaltou que a Avenida Soares Lopes será interditada para a circulação de veículos automotores, no período do carnaval antecipado, exceto aos moradores devidamente identificados. Nesse caso, é necessário que cada um apresente qualquer documento que comprove o endereço residencial.

Transportes Urbanos – Por sua vez, o chefe de Operações da Sutran, Clóvis Evangelista Júnior, lembrou que durante o ‘Ilhéus Folia’, o transporte coletivo urbano funcionará até às 3 horas da madrugada. A regra não inclui as linhas de acesso à zona rural do município.