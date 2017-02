Artistas locais na programação do carnaval Ilhéus Folia

Além das atrações já divulgadas, o carnaval antecipado “Ilhéus Folia”, de 17 a 19 de fevereiro, vai contar com a participação de artistas e bandas locais, que se apresentarão em plena Avenida Soares Lopes, palco da festa. Mais de 25 atrações foram selecionadas pela Secretaria de Cultura, através de credenciamento feito por edital.

Estão confirmadas na programação da festa, as bandas Jacque Barreto, Leonardo Léo e Banda, Jane Poeta e Cia., Cartão Postal, Pagofunk, Banda di Patrão, Swing no Kuarto, 0z Chave queyroz, Banda Violino de Luxo, Banda S2, Musical em Trio, Circuito Fechado e Banda Pretubom. Além de Alana Lima e Banda, S4 & Cia, Batuke Bom, Banda Di Bali, Paulinho Xoxô e Banda Samba Da Gente, Top Gan, Eletrikka, Tony Canabrava, Banda Zahra, Banda Musical Em Palco, Jah Bless, Itassucy e Banda, Banda Musical de Sopro e Percussão, Filhos de Neguinha e Performance e Alegria Amadiana.

O Baile Infantil terá animação musical da Banda Criança Precisa Ser Criança. O Ilhéus Folia é uma realizaçãoda Prefeitura de Ilhéus, através das secretarias de Turismo e de Cultura, com o patrocínio do Governo da Bahia, através da Bahiatursa. Este ano, as apresentações serão feitas utilizando quatro trios elétricos, sendo dois da categoria especial, e três mini trios, em sistema de revezamento.

Outras Atrações – O carnaval antecipado de Ilhéus apresenta também um elenco de artistas e bandas conhecidas no cenário artístico nacional, em variados ritmos, como axé, pagode, arrocha, reggae, entre outros estilos musicais. Na sexta-feira, 17, haverá shows das bandas Timbalada, Adão Negro, Patrulha do Samba, Lordão, O Nyppe e Eletrizaz.

No sábado, 18, a alegria será comandada pelo som das bandas Papazoni, Patchanka, Duas Medidas, Trio da Huanna, Felipe Scandurras e Mil Verões. No domingo, último dia da folia, a animação fica por conta de Babado Novo, A Vingadora, Guig Ghetto e Gabriel Levy.