Alegria do Bloco “As Muringuetes” abriu o carnaval Ilhéus Folia

A irreverência e alegria marcaram o desfile do tradicional bloco “As Muringuetes”, realizado no último sábado, 11, no bairro Pontal, zona sul da cidade, que abriu o carnaval antecipado Ilhéus Folia. A animação do bloco, formado por rapazes travestidos de mulher, percorreu as principais ruas do bairro e arrastou uma multidão. O prefeito Mário Alexandre e o secretário municipal de Turismo, Roberto Lobão, prestigiaram o evento e se envolveram com a descontração da festa.

A proposta do bloco é manter a tradição do carnaval de rua do bairro do Pontal. Este ano, a agremiação contou com o apoio da secretaria de Turismo da Prefeitura. A concentração para o desfile típico iniciou a partir do meio-dia, no largo da Avenida Lomanto Júnior. Depois, percorreu as principais ruas do bairro, como a 13 de Maio, Castro Alves, Coronel Pessoa, Hermínio Ramos, mais conhecida como Passarela do Álcool, até chegar à Luís Palmeira, popularmente conhecida como Praia do Miache, e retornou à Avenida Lomanto Júnior, onde encerrou as comemorações, já à noite.

Este ano, o bloco teve mini trio elétrico com os shows das bandas Os Caras é Bob´s, Abdias e Chupeta de Ganso, que tocaram as músicas mais executadas do momento, arrastando milhares de pessoas pelo Pontal e registrando recorde histórico de público no evento.

Ilhéus Folia – Na próxima sexta-feira, 17, a partir das 19 horas, na Avenida Soares Lopes, começa o Ilhéus Folia 2017. Atrações como Timbalada, Patrulha do Samba, Lordão, Duas Medidas, Papazoni, Trio da Huanna, Babado Novo e Vingadora são esperadas nos três dias da Folia de Momo na cidade, que termina no domingo, 19 de fevereiro.