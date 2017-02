Guardas Municipais de Ilhéus elegem comandante por voto direto

Em um evento inédito no município, os guardas civis da Prefeitura de Ilhéus realizaram eleição para indicação, ao prefeito Mário Alexandre, do novo comandante da corporação. O pleito aconteceu neste domingo, 12 de fevereiro, na sede do comando da Guarda Municipal de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. O guarda Leonardo Bandeira obteve a grande maioria dos votos, 115.

O prefeito Mário Alexandre

​ ​

incentivou e compareceu ao local da votação, acompanhado pelos secretários municipais de Administração, Bento Lima, e de Relações Institucionais, Alisson Mendonça. Na oportunidade, o prefeito reafirmou o compromisso de valorização do servidor e de mudanças que pretende realizar na guarda municipal.

O presidente do Sindguardas/Ilhéus, Pedro de Oliveira, declarou que “este é um momento histórico para a corporação”. Ele elogiou a iniciativa do atual prefeito de Ilhéus, que acatou a solicitação

​ ​

da categoria para indicar, por meio do voto, o comandante da Guarda Municipal. “Numa demonstração de diálogo e democracia, mais uma vez, o governo demonstrou boa vontade ao permitir esta modalidade de escolha”, afirmou.

De acordo com Pedro de Oliveira, a eleição direta para escolha do Comandante Civil é uma tendência que vem sendo constatada em alguns municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia. A solenidade de posse do novo comandante da Guarda Civil de Ilhéus ocorrerá na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Herval Soledade.