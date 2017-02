Expresso 2222 tem identidade olfativa exclusiva assinada pela Avatim

Camarote da família Gil no Carnaval de Salvador é aromatizado pelo segundo ano consecutivo

Depois do sucesso do ano passado, o camarote Expresso 2222, que recebe convidados de Flora e Gilberto Gil no Carnaval de Salvador, será novamente aromatizado com uma fragrância exclusiva assinada pela Avatim. O perfume para interiores batizado de Expresso 2222 será borrifado nos espaços do camarote, principalmente hall de entrada, banheiros e SPA. A essência feita especialmente para a ocasião foi inspirada na alegria e no frescor do Verão baiano e traz notas de bergamota, lavanda e âmbar.

Durante os cinco dias de atividades do camarote, os convidados receberão brindes e poderão relaxar no SPA Avatim, que irá oferecer massagem relaxante corporal, nas mãos e mini ofurô para os pés. No espaço, serão utilizados os produtos da linha Santo Pé, lançamento recente da marca que inclui seis produtos para aliviar o cansaço, hidratar e revigorar pés e pernas.

Sobre a marca

Com fábrica em Ilhéus, no Sul da Bahia, há quase 15 anos a Avatim busca inspiração nos aromas da biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 450 produtos de seu portfólio. Pioneira no mercado de aromatização de ambientes, a empresa assina a experiência olfativa de lojas como Água de Coco e Ellus do Brasil, além do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A marca ainda combina suas essências com um grande leque de produtos para cuidados pessoais e com a casa voltados para o bem-estar, como hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, difusores, perfumes para interiores, entre outros. Para desenvolver seus produtos, a empresa não realiza testes em animais e não utiliza derivados de petróleo. Hoje, a Avatim – cujo nome significa cheiros da terra, em tupi-guarani – tem mais de 90 lojas em 22 estados brasileiros e cerca de 1.000 revendedores porta a porta e distribuidores em todo o país.