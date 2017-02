Costa Histórica da Flórida oferece o cenário perfeito para momentos em família

Quando começamos um novo ano, não é muito cedo para os pais olharem para seus calendários e considerar como converter sua semana de folga da escola em férias memoráveis com a família. Não apenas mãe, pai e filhos, mas avós, tios e primos também! Os brasileiros tem uma cultura de orgulho e valores familiares. Eles não viajam longe de suas famílias – eles viajam para eles e com eles. Quanto maior a festa, melhor!

A boa notícia é que em 2017 teremos muitos feriados para viajar! Serão mais de 10 datas entre feriados e pontos facultativos, ótima oportunidade para planejar férias em família. A Páscoa por exemplo, está logo aqui em Abril. Excelente mês para uma fuga a Costa Histórica da Flórida. Uma aventura ao ar livre; experiências culinárias, descoberta cultural … A diversidade dessa região não só satisfaz os gostos dos jovens e mais velhos, mas também cria laços de família e memórias para toda a vida!

CONHECIMENTO: JORNADA CULTURAL E HISTÓRICA

Faça uma viagem cultural e histórica na cidade mais antiga dos EUA e visite com a família o primeiro assentamento espanhol (Fonte da Juventude):comemorando a fundação de La Florida pelo explorador espanhol Ponce de Leon e sua lendária busca pela Fonte da Juventude. Arqueólogos descobriram que o parque é o local real do povoado espanhol original de Santo Agostinho de 1565. A fé da vovó será rejuvenescida visitando o local da primeira celebração da missa santa – Mission Nombre de Dios. Os pequenos de todas as idades – especialmente os meninos – apreciarão imaginar-se como soldados enquanto pisam no interior do Castillo de San Marcos, o primeiro e mais antigo castelo de maçonaria dos EUA. Castillo de San Marcos foi construído pelos espanhóis para proteger suas frotas do tesouro dos ingleses e piratas. O castelo é a estrutura a mais velha atualmente de St Augustine além de ser um monumento nacional.

Benefícios para a família: Quando você viaja com a família, você percebe que poucas coisas são tão importantes quanto as pessoas que te amam. A segunda coisa mais importante é a apreciação de que sua família faz parte de uma comunidade maior e importante. Experimentar o destino onde a herança hispânica dos EUA nasceu e compartilhá-la com sua família permite que todos entendam como a cultura latina está presente neste país e como a comunidade hispânica moldou a alma forte desta nação.

Dica: Oportunidade perfeita para os avós falarem sobre suas raízes e compartilharem experiências com a família.

RELAXE: HORA DE ACALMAR

Faz 500 anos desde que Ponce de Leon viu pela primeira vez as magníficas praias de St Augustine e Ponte Vedra, mas mesmo depois de quase cinco séculos elas continuam sendo uma atração importante na Costa Histórica da Flórida. Beleza, história e natureza intocada colocam Ponte Vedra Beach na lista da CNN das 22 praias imperdíveis dos EUA e St. Augustine Beach está entre as Top 10 Praias nos EUA segundo usuários do TripAdvisor. Quer se trate do primos e tios se divertindo ao sol, uma caminhada romântica pelos mares ou um dia de reflexão e relaxamento suave para os avós; Este é o melhor lugar para praia.

Onde ficar: Por mais de 80 anos, o AAA Five Diamond Ponte Vedra Inn & Club impressionou os visitantes com serviço superior à beira-mar, restaurantes de qualidade, um spa de classe mundial e instalações de tênis. O local oferece suítes com kitchenettes que estão mesmo na praia. Existem sete piscinas à beira-mar, incluindo uma piscina da família e uma para adultos apenas para quando os pais e tios precisarem de uma pequena pausa. The Sawgrass Marriott Golf Resort and Spa é ótimo para famílias também. Eles oferecem Villas com vários quartos, uma sala de estar e cozinha completa que podem ser alugadas por um longo prazo. Este resort de serviço completo oferece o melhor de todos os mundos, combinando acomodações contemporâneas, uma incrível variedade de opções gastronômicas, spa de classe mundial e 99 buracos de golfe de acesso privilegiado, cortesia do adjacente TPC® Sawgrass.

O que fazer: Ponte Vedra é o lar do famoso THE PLAYERS Championship Stadium course – uma experiência obrigatória para os aficionados de golfe.

Benefícios para a família: Tire um tempo de folga. As famílias vivem em um mundo estressante. É hora de apertar o botão de pausa. As férias obrigam as pessoas a parar e cheirar as rosas. Desta forma, quando os membros da família retornam à vida diária, as baterias serão recarregadas e estarão prontas para enfrentar o mundo.

Dica: Reserve tempo para relaxar. Planejar um roteiro vagamente estruturado de atividades que toda a família possa desfrutar. Mas concorde em ter algum tempo todos os dias para relaxar.

EXPLORE: AVENTURAS AO AR LIVRE

Se você está procurando atividades ao ar livre que podem satisfazer os membros da família de todas as idades, a Costa histórica da Flórida é garantia de emoção-e destino family friendly. Além das 42 milhas de praias; Aventuras ao ar livre irão dar a todos a abundância de histórias para compartilhar e lembrar quando voltarem para casa. As seguintes atividades são “paradas obrigatórias” quando estiver em St. Augustine:

· Flutue sobre jacarés e crocodilos na desafiante tirolesa Alligator Farm and Zoological Park

· Nade com golfinhos na Marineland Dolphin Adventure

· Tour de pesca guiado no Drum Man Charters

· Suba 219 degraus do St. Augustine Lighthouse e Maritime Museum

· Sobrevoe a cidade em um lindo modelo biplano Waco 1935

Benefícios para a família: Viajar como uma família, especialmente com os mais jovens, oferece a oportunidade para os “adultos” experimentarem atividades. Os jovens de coração são curiosos por natureza e prontos para experimentar coisas novas. Esta característica vai permitir que todos saiam de sua zona de conforto e participem da diversão!

Dica: Programe atividades com a rotina normal da sua família em mente. Bebês são geralmente mais ativos na parte da manhã, um momento em que os avós também estão para cima. Os adolescentes geralmente dormem tarde, por isso é melhor programar as coisas que eles mais querem ver ou fazer nas tardes ou à noite.

DESCUBRA: EVENTOS DE PRIMAVERAS E FESTIVAIS

Nos dias mais quentes, flores da primavera e árvores verdes florescem nos festivais para ajudar a inaugurar a temporada e trazer as famílias ao ar livre novamente. Os eventos da Costa Histórica da Flórida comemoram tudo, desde a história à culinária local, até arte e música.

Escondido nos pântanos de St Augustine está um dos locais mais importantes da história americana: a primeira comunidade negra livre e legalmente sancionada nos EUA. Participe da Founding of Fort Mose em 18 de março, que recria a proclamação estendendo a liberdade para o capitão Francisco Menéndez, seus companheiros milicianos e ex-escravos em 1738. Curta música sem parar no delicioso churrasco durante todo o fim de semana que é destaque na St. Augustine Francis Field durante o Festival Rhythm and Ribs Festival (31 de março – 2 de abril). Fundado em 1995, o festival cresceu de um pequeno festival de churrasco ao maior festival no condado de St. Johns. Já o Taste of St. Augustine (22 de abril) destaca o autêntico patrimônio culinário e da cultura da região, apresentando 30 novos restaurantes e estabelecidos favoritos. Experimente a culinária local e aprenda sobre a diversificada cultura culinária da área! Finalmente, Romanza Festivale of the Arts é de nove dias de eventos históricos, culturais e criativos que celebram todas as coisas de Santo Agostinho. De 5 a 14 de abril, a cidade mais antiga da nação estará repleta de shows de música e dança, eventos de história viva e passeios históricos, teatro ao vivo e muito mais.

Benefícios: Passe algum tempo em pequenos grupos. Antes de sair, é uma boa ideia discutir o que todo mundo quer fazer ou não fazer na viagem e agendar alguns compromissos. Dividir o grupo em grupos menores dará às famílias uma chance para momentos mais íntimos e individualizados.

Dicas: Famílias que podem se dividir em grupos menores têm mais para compartilhar quando se veem novamente, e cada pessoa tem uma visão diferente de férias no mesmo lugar. Misture e combine o tempo de qualidade com diferentes membros da família. Os pais podem estar com crianças enquanto os avós visitam uma galeria de arte ou um monumento histórico. Os avós também podem ter uma noite especial com os netos, enquanto os pais saem para um jantar romântico.

Localizado a meio caminho entre Daytona Beach e Jacksonville, a Costa histórica da Flórida inclui St Augustine, o excelente golfe e elegância à beira-mar de Ponte Vedra e 42 milhas de praias do Atlântico intocada. Para mais informações sobre eventos, atividades, feriados e férias em St. Augustine, Ponte Vedra e as praias, visite o site Visitors and Convention Bureau em www.FloridasHistoricCoast.com, tornar-se um fã no Facebook (Facebook.com/ViajaSanAgustin) Ou Twitter (Twitter.com/ViajaSanAgustin#N uestraHerencia #ViajaSanAgustin #FloridasHistoricCoast