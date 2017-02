Campanha do IPTU de Ilhéus inova e faz reflexão sobre o que é contribuir com a cidade

A Prefeitura de Ilhéus lançou nesta sexta-feira (10), às 16 horas, no Teatro Municipal, a nova campanha institucional do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a primeira idealizada na gestão do prefeito Mário Alexandre. Proposta pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), criada e executada pela agência M21, a campanha traz uma oportuna reflexão sobre o sentido da palavra “contribuir”, e apresenta exemplos de cidadãos e cidadãs de Ilhéus que se destacam em suas atividades profissionais, mas que, além disso, contribuem de várias formas com a melhoria e a valorização da cidade e da sua gente.

“Trabalhamos com criatividade. Campanhas anteriores estimulavam apenas a pagar IPTU por conta de um desconto financeiro”. Optamos por um distanciamento do “lugar comum”, explica o secretário de Comunicação, Alcides Kruschewsky, “idealizamos uma nova campanha, mais humanizada, que traz na sua essência uma reflexão sobre o significado da palavra contribuir que é, também, colaborar, cooperar, servir à Ilhéus, indo muito além do que fazer simplesmente o que é obrigação”. Kruschewsky explica que a campanha se inspira nas palavras do prefeito, que tem afirmado “que é muito importante que todos façam mais do que o dever, pois só assim conseguiremos transformar Ilhéus numa cidade melhor”.

Filmes de 30 segundos serão exibidos nas emissoras de televisão regionais, protagonizados por personalidades como o casal de professores Antônio Santos(Dedé) e Maria Adélia, que distribuem sopão entre os moradores de rua em momentos que estão fora das salas de aula; como o escritor e memorialista José Rezende que, através de um trabalho solitário de resgate histórico, conseguiu reunir um importante acervo fotográfico da história de Ilhéus e disponibiliza gratuitamente o seu conteúdo para jovens estudantes que se interessam em conhecer melhor a cidade.

Noutro filme, o artista plástico ilheense Goca Moreno revela a sua sensibilidade artística com inspiração em figuras como Gabriela, Jorge Amado, São Jorge, Iemanjá e tantas outras temáticas, hoje espalhadas pelo quatro cantos do mundo. Também o exemplo do professor de educação física, Alberto Kruschewsky, que estimula a prática esportiva e o surgimento de talentos em diversas modalidades amadoras. Tem também o cantor e compositor Itassucy, exemplo para inúmeros artistas e músicos locais pela forma solidária e participativa com que atua, seja em eventos culturais ou, até mesmo, em eventos sociais, cercados de um verdadeiro espírito de cidadania e de respeito ao próximo. A campanha também terá peças para jornais, spots para rádios e fullbanneres para sites, de acordo com o secretário Alcides Kruschewsky.

“Para além de divulgar o compromisso que o cidadão tem em pagar o IPTU e gerar novas oportunidades para Ilhéus, a campanha traz a oportunidade de a cidade se ver e se sentir mais valorizada”, explica o publicitário Marco Lessa. Daí a escolha por personalidades do esporte, das artes, da cultura e do foco em ações sociais e de solidariedade ao próximo. “É, na prática, o sentimento do novo prefeito de que a administração deve ser através da permanente corresponsabilidade com o cidadão”, completa.