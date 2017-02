A CDL DE ILHÉUS REALIZA NESTA QUINTA-FEIRA (09) A ELEIÇÃO PRA NOVA DIRETORIA

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus vai realizar na tarde desta quinta-feira (09), a eleição pra nova Diretoria Executiva e membros do Conselho Fiscal, que ficarão à frente da entidade pelo biênio 2017-2018. Os empresários Clóvis Júnior e Valderico Reis Júnior estão inscritos, na chapa única, para presidente e vice-presidente, respectivamente. Para Clóvis Júnior, que já foi presidente da CDL, vai ser mais uma oportunidade de lutar pelos interesses da classe. “Os diretores entraram num consenso e nos escolheram para assumir essa responsabilidade. Aceitamos e o nosso pensamento está completamente voltado pra renovação. Renovar a entidade, com novos diretores, trazer novos associados, novas ideias e práticas. Entre as nossas metas estão: colocar em prática o projeto de vídeo-monitoramento no comércio do centro da cidade pra dar mais segurança aos lojistas e consumidores, e posteriormente, expandir para os bairros. Temos em mente ainda trabalhar pra construir a nossa sede própria, mas pra isso vamos precisar da colaboração de todos. E é claro continuar com as atividades que já estão fixadas no calendário de eventos da entidade”, disse Clóvis Júnior, entusiasmado com o desafio.

De acordo com Paulo Ganem, atual presidente da CDL de Ilhéus, este é um momento muito importante e que deve contar com a presença de todos os associados. “É neste momento que nos unimos e elegemos, democraticamente, os companheiros que, com nosso apoio, vão dar prosseguimento ao trabalho da CDL que visa, sobretudo, defender os interesses da classe empresarial e promover o desenvolvimento do comércio de nossa cidade. Estou deixando meu quarto mandato como presidente da entidade e me sinto muito honrado e feliz por ter contribuído, de forma voluntária esses anos todos. Estou à disposição pra continuar colaborando no que preciso for. A CDL não pode parar. Temos as campanhas promocionais, palestras motivacionais, cursos, parcerias, convênios, o Feijão Companheiro para homenagear a imprensa, o Mérito Lojista para premiar os empresários que se destacam, tudo isso precisa continuar para o bem de todos”, analisou Paulo.

A primeira chamada da eleição será as 17:30h, na sede da CDL, na Praça Rui Barbosa, nº 155, no centro da cidade.