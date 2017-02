Colégio Vitória inicia ano letivo na segunda (6) com educação infantil participativa e solidária

Um encontro, nesta sexta-feira (03) à noite com os pais de alunos da Educação Infantil, encerrou o ciclo de apresentações do modelo de ensino que será implementado este ano no Colégio Vitória, em Ilhéus. Nesta segunda-feira (06), quando as aulas forem iniciadas nas unidades do bairro da Conquista e da Zona Sul, as crianças de dois a cinco anos de idade vivenciarão a “Colônia de Aprendiz”, participativa e solidária, através das turmas de “Favo de Mel” (2 e 3 anos) e “Colmeia Feliz” (4 e 5 anos). “A escola, este ano, reafirma o seu caráter humanista e terá ´Aprendendo sobre respeito´, como tema central do seu debate”, revelou a diretora Aninha Melo.

A nova roupagem para este ciclo da educação infantil defende um modelo de educação com uma presença mais permanente da família na escola, oportunizando ao aluno o sentimento de ele ser aprendente e ensinante, oferecendo autonomia em suas ações e cada vez mais valorizando a oportunidade de se identificar com o que lhe chama mais atenção na sala de aula. Projetos como Corujinha Filó, Tchibum, Mania de Ler, Corpo em Movimento, Mundo das Frutas, Dia do Brinquedo, Baú da Imaginação, Pijama e Ensaios de Férias farão parte deste contexto. Aninha Melo lembrou aos pais presentes ao encontro que todas estas mudanças estão alinhadas ao modelo inovador que será utilizado pela escola, para todas as suas turmas, a partir deste ano, visando o sucesso do aluno nas provas do Enem. O novo modelo é baseado nos descritores de aprendizagem e salas de um dos projetos de educação mais vitoriosos no País: o Conexões. “Vínhamos amadurecendo uma nova proposta, mais alinhada com o que se pede do conhecimento no século 21”, revela a diretora Aninha Melo. “E esta integração dos alunos, desde muito cedo, é importante nesta preparação”, justifica a participação e a integração desde as primeiras turmas da escola. Independência e escolhas

O centro da proposta educacional é dar ao aluno a maturidade de fazer suas escolhas e aos professores, uma nova forma de fazer escola. “Maturidade de viver e escolher conhecimento, de conhecer e amadurecer o seu sonho, do adolescente se apropriar do que ele quer”, resume o assessor do projeto, o educador Valther Maestro. Especialista em Questões Ambientais e Mestre em Geografia Humana, sua metodologia de trabalho é centrada em quatro eixos fundamentais que regem a ação educativa: o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a aprender, garantindo que o conhecimento seja construído de forma prazerosa e lúdica. “O professor tem que funcionar na sala de aula como mediador. As aulas devem ter alegria e gerar possibilidades”, defende. “Queremos formar um aluno que, sobretudo, pense, pense muito”, completa Aninha Melo.