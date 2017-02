Carnaval Antecipado “Ilhéus Folia” vai de 17 a 19 de fevereiro

Está confirmado

​ ​

o Carnaval Antecipado “Ilhéus Folia”, de 17 a 19 de fevereiro, no grande palco da alegria, a Avenida Soares Lopes. A festa, uma realização da Prefeitura de Ilhéus, conta com o patrocínio do Governo da Bahia, através da Bahiatursa. Entre as atrações, estão Timbalada, Patrulha do Samba, Lordão, Duas Medidas, Papazoni, Trio da Huanna, Babado Novo e A Vingadora.

O secretário municipal de Turismo, Roberto Lobão, informa que estão sendo feitos contatos para incluir o cantor Saulo Fernandes na programação do carnaval antecipado de Ilhéus. Ele enfatiza que a festa terá a participação de artistas regionais, que estão sendo selecionados a partir de credenciamento realizado através da Secretaria de Cultura.

“Embora

​ ​

o principal palco do evento seja a Avenida Soares Lopes, no centro da cidade, blocos tradicionais vão fazer a festa nos bairros Hernani Sá (Urbis), de 25 a 28 deste mês, no Teotônio Vilela recebe entre os dias 25 e 27 de fevereiro, e também no Pontal”, adianta Lobão.

O carnaval Ilhéus Folia 2017 contará com quatro trios elétricos, sendo dois da categoria especial, e três mini trios. Além da decoração do espaço, entre a Catedral de São Sebastião e o Cine Santa Clara, haverá infraestrutura com sanitários químicos, espaços para vendas de bebidas e comidas, camarote oficial, atendimento em saúde e o apoio de segurança das polícias civil e militar.