Simpatia, carisma, saúde. Você, pronto para conquistar o mundo!

Em todos os momentos, em qualquer situação, faça projetar em seu rosto o brilho da simpatia.

Jamais se imagine “sem jeito”, “feio”, e nem pense que vão marginalizá-lo.

Boa feição e um bom sorriso tem clareza para limpar o poderoso vitral da antipatia, pois as pessoas simpáticas resplandecem um magnetismo pessoal que hipnotiza a lente do olhar de quem as contemplam.

Antipatia, mau humor, desleixo com as vestimentas e o próprio corpo, são procedimentos que desqualificam e desvalorizam. Por isso atenha-se ao seu corpo, exibindo sempre um visual bem cuidado.

A simpatia é um espelho que reflete o interior, pois pela face vê-se quem por dentro é feliz.

Ter expressão facial alegre, transmitir palavras de elevação, são formas inequívocas de quem tem qualidade e valor!

_____/////\\\\\_____

A alegria no seu rosto é a sua identidade; o sorriso nos lábios o cartão de visita; na ternura da voz o som da sinceridade. Quão magistrais são essas dádivas!

Cultive e eduque bem esses predicados. Eles revestem e dão forma ao seu carisma. E o carisma nas pessoas dá-lhes mais valor que o próprio valor do dinheiro.

Desperte seu carisma e aprimore-o com desvelo, pois ele pode destrancar infinitos portões à sua frente. Não se descuide do seu visual e principalmente das qualidades que se acumulam dentro de você.

Carisma é um dom que nasce rudimentar como uma pedra preciosa em estado bruto. Vá lapidando-o com esmero, dia a dia. E, qual centelhas do sol nas trevas da manhã, ele vai crescendo, se ampliando, espelhando o real valor que você tem!

_____/////\\\\\_____

Seu maior bem é a sua saúde!

Ouvir e assimilar as lamentações de alguém em crise pode desequilibrar o emocional e afetar o corpo.

Ao assumirmos “as dores” dos outros acabamos, sem perceber, incorporando-as em nós e nossa força pode se transformar num abismo de fraqueza.

Não devemos fazer da nossa mente uma “esponja”, absorvendo todo tipo de problema. Devemos ouvir, mas com isenção para não ferir nossa imunidade, caso contrário não ajudaremos e poderemos contrair o mesmo mal.

Saúde é prioridade.

Saúde é nossa maior riqueza!

Ouça, se preocupe e ajude as pessoas, mas mantenha sempre sua mente firme, intacta, equilibrada, e reforçada com bons pensamentos. Deixe-a imune às crises alheias e tenha uma existência alegre e saudável!

Inácio Dantas

(do livro ®”Pequenas Lições de Sabedoria”)