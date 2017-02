Secult credencia artistas e blocos para o Carnaval de Ilhéus 2017

A Prefeitura de Ilhéus, por meio das secretarias de Turismo e de Cultura, inicia, nesta sexta-feira, dia 03, o credenciamento de artistas, bandas de sopro e percussão, performances diversas, blocos afro e afoxés que desejarem ser contratados para apresentações em trios elétricos, mini trio sou palcos do Carnaval 2017, no período de 17 a 19 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas, até o dia 09, das 8h30min às 12 horas e das 14 às 19 horas, na sede da secretaria de Cultura(Secult), localizada na Rua Jorge Amado, 21, no centro da cidade.

Para este ano, são oito diferentes modalidades: banda musical em mini trio, banda musical em trio, banda musical de palco, banda de sopro e/ou percussão, performance, banda musical para baile infantil, bloco afro e afoxé. Segundo o secretário de Turismo e interino da Cultura, Roberto Lobão, o credenciamento permite a participação de todos os interessados, sem qualquer possibilidade de interferência política. “Critérios como portfólio, pertinência da proposta, videoclipe e CD podem ser decisivos para a classificação dos artistas regionais”, acrescentou.

Em todas as modalidades só poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, de natureza artístico-cultural, sediadas no município, e abertas há pelo menos um ano. O credenciamento para artistas regionais, algo inovador no carnaval ilheense, define os pré-requisitos, critérios técnicos específicos e valores referenciais para a realização de cada contratação.

O processo prevê a análise de documentação e habilitação das pessoas jurídicas, com a respectiva pontuação de cada empresa habilitada. Os participantes classificados terão seus nomes divulgados no Diário Oficial do Município e, em seguida, serão convocados para assinatura do termo de adesão. Os interessados podem se inscrever em mais de uma categoria, mas cada atração só poderá ser contratada para uma modalidade.