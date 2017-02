Nota Pública

Vimos a público informar que na quinta-feira, 26 de janeiro, por volta das 6 horas da manhã, foi registrado um acidente na BR-415, próximo ao município de Ibicaraí, envolvendo um veículo marca S10, locado à Prefeitura de Ilhéus. Este veículo foi disponibilizado pela atual gestão para atender às demandas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Suttran).

No entanto, sem comunicar aos seus superiores, o servidor Gabriel Lima utilizou a referida viatura para fins particulares em outro município da região, acarretando, além do acidente, num ato de indisciplina.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Administração (Sead) e a da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito lamentam o ocorrido e informam aos cidadãos e cidadãs de Ilhéus que todas as providências administrativas já estão sendo adotadas para apurar as causas do acidente e as circunstâncias que o motivaram, e que todas as despesas decorrentes do acidente estão sendo assumidas pelo citado servidor. O resultado deste trabalho será encaminhado à Corregedoria do Município, que vai instaurar um Inquérito Administrativo.

O atual Governo de Ilhéus reitera seu compromisso permanente de prezar por uma gestão transparente, respeitar os direitos dos seus servidores, mas dar, sobretudo, garantias à população de que não abrirá mão dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, que norteiam uma gestão pública comprometida com os interesses da coletividade.