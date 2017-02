68ª CIPM PRENDE INDIVÍDUO POR FURTO NO TERMINAL URBANO

Na tarde desta segunda-feira (30), ao fazer rondas no Centro, a dupla de policiamento ostensivo com bicicletas foi solicitada por populares a atender uma ocorrência em que um indivíduo, posteriormente identificado como Pachaomani Alves do Santos, 26 anos, acabara de cometer um furto de um celular nas proximidades da Av. Belmonte. O indivíduo foi interceptado próximo ao Terminal Urbano, onde foi detido e conduzido à DP, juntamente com o material apreendido para as devidas providências.

