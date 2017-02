Secretaria de Educação realiza Jornada Pedagógica em Ilhéus

A Secretaria de Educação (Seduc) realiza, em Ilhéus, de amanhã,1º, até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a Jornada Pedagógica 2017, que reúne todos os profissionais da rede de ensino do município. O tema central este ano é “Educação: desafios, compromisso e possibilidades para a vida”. A abertura oficial do evento acontece na manhã desta quarta-feira, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães.

O prefeito Mário Alexandre e o vice-prefeito e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, José Nazal, participam do primeiro dia da Jornada. Segundo informação da secretária de Educação, Eliane Oliveira, nos dias 2 e 3 de fevereiro, as atividades prosseguem nas próprias escolas da rede municipal, sempre no horário das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.

O objetivo do evento é partilhar ideias, ensinar e aprender de forma coletiva, promovendo o fortalecimento do processo educativo, voltado para professores, orientadores pedagógicos, supervisores educacionais, diretores e vice-diretores, secretários e colegiados escolares. A programação prevê ciclo de palestras, orientações pedagógicas, momento cultural e apresentação do cronograma pedagógico do ano letivo e da nova equipe diretiva da Seduc.

Destaque – A palestra de abertura, sobre o tema central “Educação: desafios, compromisso e possibilidades para a vida”, será proferida pelo professor Claudio Castro Sanches, na manhã do dia 01 de fevereiro, no Centro de Convenções.