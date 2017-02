Prefeito acompanha obras de recuperação das estradas da zona norte

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e a deputada estadual Ângela Sousa, acompanhados dos secretários municipais de Turismo, Roberto Lobão, de Agricultura e Pesca, Angelito Dias, de Infraestrutura, Hermano Fahning, de Relações Institucionais, Alisson Mendonça, de Serviços Urbanos, Jorge Cunha, e da Fazenda, Elifaz Anunciação, visitaram no dia 30 de janeiro as obras de recuperação das estradas de acesso às comunidades da Lagoa Encantada e da Ponta da Tulha, ambas situadas à margem da Rodovia Ilhéus-Itacaré, no litoral norte da cidade. Também marcaram presença os vereadores Cesar Porto e Jerbson Morais.

A melhoria das condições de tráfego nessas estradas, garante maior fluxo de turistas a estes grandes atrativos naturais. Tendo em vista as potencialidades das localidades da Lagoa Encantada e Ponta da Tulha, o Prefeito Mário Alexandre orientou a ação articulada entre a Secretaria de Infraestrutura (Seintra) e a Secretaria de Agricultura, que providenciaram a colocação de cascalho e o patrolamento da estrada de acesso àquele recanto paradisíaco. Já a Ponta da Tulha também teve a recuperação da principal via de acesso ao local, que é, também, uma das praias mais freqüentadas do norte de Ilhéus.

As ações trouxeram maior comodidade para a população e turistas que circulam com frequência na região e eram consideradas indispensáveis para o aproveitamento da alta temporada do verão, foram recebidas com muita alegria pelos moradores e comerciantes locais.

O vereador Jerbson Moraes observou que o descaso de administrações anteriores provocou grandes prejuízos à comunidade e investidores: “Estou seguro e confiante que um novo ciclo de desenvolvimento para Ilhéus se inaugura a partir de agora e as conquistas serão muitas em todo o município”, disse.

Já o prefeito Mário Alexandre considerou que a administração pública deve cumprir o papel de fomentar o enorme potencial turístico da região e que a dificuldade de acesso vinha sendo um obstáculo a sua consolidação: “As nossas ações não serão resumidas à melhoria das estradas. A minha presença aqui também serviu para verificar as condições do posto de saúde municipal e discutir outras sugestões que agreguem valor ao nosso objetivo de potencializar o turismo”, acrescentou.

A Lagoa Encantada – A Lagoa é um grande espelho d’água de 15 quilômetros quadrados, onde se encontram além de ilhas flutuantes, que se locomovem de acordo com o vento, cachoeiras formadas na desembocadura dos rios Apepique e das Caldeiras e quatro grutas encravadas numa área de Floresta Atlântica inteiramente preservada.

Como chegar: Pode-se chegar na Lagoa Encantada de duas formas: por terra ou através do rio.

Via terrestre: A Lagoa Encantada fica 16 km de Ilhéus a partir da BA-001 (Ilhéus-Itacaré) e daí são mais 13 km por uma estrada vicinal de terra batida, de difícil tráfego nos períodos chuvosos.

Via Fluvial: É a melhor opção. Um passeio de barco, pelo Rio Almada, saindo do povoado de Sambaituba.