Ilhéus utiliza moderna máquina de varrição na Operação Cidade Limpa

A Operação Cidade Limpa, mutirão lançado pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, ganhou um grande reforço esta semana com a chegada de um caminhão de varrição mecanizada, que vai potencializar a limpeza da cidade. A Secretaria de Serviços Urbanos iniciou nesta terça, 31, o trabalho de limpeza na zona norte, com o apoio da Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), utilizando a nova máquina. A ação foi supervisionada pelo prefeito, que esteve acompanhado do secretário Jorge Cunha, e os vereadores Jerbson Morais e Fabrício Nascimento.

O secretário explicou que a operação Cidade Limpa inclui o trabalho de varrição, coleta de entulho e de lixo domiciliar, poda e capinagem nas principais ruas e avenidasde Ilhéus. O novo caminhão substitui o trabalho manual de varrição feito por cerca de 40 pessoas e tem a capacidade de armazenar seis metros cúbicos de lixo. Com o uso da máquina, esses funcionários irão atuar na limpeza dos bairros que ainda estão sem o serviço de varrição, há cerca de três meses, além de serem disponibilizados para outras ações.

Outro benefício proporcionado pela máquina é a capina e raspagem de meio fio. “Além de varrer os resíduos, ela joga água no asfalto para facilitar a procedimento e eliminar a poeira Toda a sujeira armazenada no caminhão será, em seguida,despejada no aterro sanitário de Itariri”, informa Cunha.

A prioridade de uso da máquina érealizar a limpeza nas vias principais da cidade. O trabalho começou hoje no Iguape, seguiu o trecho da Rodovia Ilhéus-Uruçuca, passou pelo corredor do Jardim Savóia, depois em direção à Barra, Malhado e Rua da Linha. Em seguida, será utilizada em ruas da zona sul.Segundo o secretário de serviços urbanos, “existe um déficit muito grande de varrição manual na cidade, por isso, é necessário viabilizar o trabalho da máquina nas principais vias e avenidas”, acrescentou.