Turistas de transatlânticos gastam até 200 dólares por dia em Ilhéus

A temporada 2016-2017 de transatlânticos no Porto Internacional do Malhado, em Ilhéus, traz mais de 12 mil turistas à cidade somente neste mês de dezembro. Desses, 4200 desembarcaram do gigante MSC Preziosa, que atracou na manhã desta quarta-feira, dia 20. Apesar da chuva que caiu durante parte do dia, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) estima que cada visitante tenha gasto 200 dólares com alimentação, artesanato, translado e outros serviços durante a estadia.

De acordo com estimativa da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), responsável por administrar os portos públicos, até março, quando atraca a última embarcação da temporada, terão passado pela cidade mais de 67 mil visitantes, a bordo de um total de 18 navios.

Em Ilhéus, os turistas têm opções diversas de roteiro. O secretário de Turismo, Josenaldo Cerqueira, conta que os principais pontos visitados envolvem a obra ou a vida do escritor Jorge Amado e que já fazem parte do imaginário de boa parte da população brasileira, a exemplo do Bataclan, Vesúvio e a Casa de Cultura que leva o nome do romancista.

Idas às praias do sul, ao centro histórico, que abriga o Teatro Municipal, um dos mais famosos do nordeste brasileiro, igrejas, como a de São Jorge, a Piedade e a Catedral de São Sebastião, prédio públicos, como o Palácio Paranaguá, além do Mercado de Artesanato, fazem parte do roteiro preferido dos visitantes em Ilhéus.